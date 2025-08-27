Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Sarrazin
© Getty

Nach Horror-Sturz

Sarrazin muss ganzen Olympia-Winter auslassen

27.08.25, 12:39
Teilen

Skirennfahrer Cyprien Sarrazin lässt sich mit der Rückkehr in den Wettkampfsport Zeit.  

Der vor acht Monaten in Bormio schwer gestürzte Franzose plant, in der übernächsten Saison wieder Rennen zu fahren. Er führe ein normales Leben, sagte er am Mittwoch bei einem Medientermin in Le Dévoluy im Département Hautes-Alpes. "Und das ist schon ein Wunder." Er freue sich darauf, wieder Rennen zu bestreiten. Sarrazin sieht sich auf einem guten Weg, will aber nichts überstürzen.

Sarrazin war in kurzer Zeit zu einem der größten Herausforderer von Marco Odermatt geworden. Er stürzte Ende Dezember im zweiten Training für die alpine Weltcup-Abfahrt in Bormio schwer und erlitt dabei eine Hirnblutung. Vorübergehend versetzten die behandelnden Ärzte den 30-Jährigen in ein künstliches Koma. Die Heilung verlief von Beginn weg zufriedenstellend. Trotzdem gab es Momente, in denen Sarrazin Zweifel hegte, jemals wieder Skirennen fahren zu können.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden