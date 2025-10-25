Alles zu oe24VIP
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Scheib: "Fallen 1.000 Kilo von den Schultern!"
Sölden-Triumph

Scheib: "Fallen 1.000 Kilo von den Schultern!"

25.10.25, 14:36
Julia Scheib erlöste die ÖSV-Frauen nach 79 sieglosen Riesentorlauf-Rennen. 

"Es fallen 1.000 Kilo von den Schultern ab", sagte Scheib, die dem Druck in der Entscheidung mit etwas Bauchweh standhielt, im ORF. "Der zweite Lauf hat sich furchtbar angefühlt. Die Beine waren im ersten Durchgang leichtfüßiger unterwegs. Aber ich bin riesig erleichtert, dass es gereicht hat." Dass ihr das Gletscherrennen im Tiroler Ötztal liegt, hatte sie bereits mit Rang drei im Vorjahr bewiesen. Es war ihr erster und bisher einziger Podestplatz im Weltcup. 

Scheib hatte im ersten Durchgang durch eine fehlerfreie Fahrt mit dem drittgrößten Vorsprung in der Sölden-Historie überrascht. Moltzan lag als Zweite bei teils böigen Verhältnissen bereits 1,28 Sek. hinter der Riesentorlauf-Spezialistin zurück. Vor allem im Steilhang holte die Steirerin am Vormittag die Zeit, dabei war sie bisher eher für Aufholjagden in zweiten Läufen bekannt. "Ich habe gemerkt, im Training funktioniert es auf Anhieb besser. Es ist, um ehrlich zu sein, eine Vertrauensgeschichte mit dem Material. Es passt alles, ich kann Gas geben und darum auch die Zeit", sagte Scheib. Vor der Entscheidung verriet sie ihr Ziel: "Ich werde nicht dosieren, aber auch nicht alles riskieren."

