Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Scheib
© GEPA

Traumlauf

Scheib führt in Sölden mit Respektabstand

25.10.25, 10:59
Teilen

Steirerin verblüffte mit Vorsprung von 1,28 Sek. und könnte lange ÖSV-Durststrecke beenden  

Julia Scheib hat im ersten Durchgang des Ski-Weltcup-Auftakts in Sölden für ein kräftiges Rufzeichen gesorgt. Die Steirerin zog eine überlegene Bestzeit in den Gletscherschnee im Ötztal und verteidigt im zweiten Durchgang (13.00/ORF 1) einen satten Vorsprung von 1,28 Sek. auf die zweitplatzierte US-Amerikanerin Paula Moltzan. Dritte bei teils stürmischen Verhältnissen war die Kroatin Zrinka Ljutic (+1,32). Letzte ÖSV-Siegerin in Sölden ist seit 2014 Anna Veith.

Die Kapazunder der vergangenen Jahre liegen in Lauerstellung. Lara Gut-Behrami, Mikaela Shiffrin, Sara Hector und Alice Robinson rangierten mit Rückständen zwischen 1,5 und 2,1 Sek. im Bereich der Plätze fünf bis elf nach 30 Läuferinnen. Weltmeisterin Federica Brignone fehlt verletzungsbedingt. Die Österreicherinnen Stephanie Brunner (+3,06) und Katharina Liensberger (+3,67) kassierten bereits über drei Sekunden Rückstand.

Julia Scheib
© GEPA

Scheib könnte endlich Brem nachfolgen

"Ich war schon überrascht, weil es sich fast zu einfach angefühlt hat von der Linie her. Man darf es auf dem Hang nicht übertreiben, das habe ich gut erwischt", sagte Scheib im ORF-Interview. "Ich habe gemerkt, im Training funktioniert es auf Anhieb besser. Es ist, um ehrlich zu sein, eine Vertrauensgeschichte mit dem Material. Es passt alles, ich kann Gas geben und darum auch die Zeit."

Scheib, die im Vorjahr als Sölden-Dritte ihren ersten und bisher einzigen Weltcup-Podestplatz geholt hat, könnte zur ersten österreichischen Gewinnerin im Riesentorlauf seit Eva-Maria Brem 2016 in Jasna werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden