Schladming rüstet zu Revanche für Kitz-Pleite

Nach den 84. Hahnenkamm-Rennen ohne Podest für Rot-Weiß-Rot haben unsere Ski-Asse Dienstag (RTL) und Mittwoch (Slalom) in Schladming zwei Chancen zur Wiedergutmachung. Start ist jeweils um 17.45 und 20.45, ORF1 überträgt alles live.

Rund 60.000 Fans zieht das Nightrace-Doppel in Schladming an. Wie im Vorjahr steigen Slalom und Riesentorlauf unter Flutlicht, wobei die Entscheidung jeweils zur Primetime fällt (2. Durchgang jew. ab 20.45 Uhr) und dem ORF wohl einen Millionen-Quote beschert. Schon die Samstag-Abfahrt in Kitzbühel mit Start um 11.30 Uhr (und keinem ÖSV-Läufer in den Top-3) hatte über 1,3 Millionen Zuschauer vor die heimischen TV-Schirme gelockt.

RTL wanderte auf traditionellen Dienstag-Termin, Slalom-Hit folgt am Mittwoch

Die neue Dramaturgie verspricht den perfekten Spannungsbogen. Der Riesentorlauf, im Vorjahr noch als Ersatzrennen am Mittwoch eingeschoben, wanderte auf den traditionellen Dienstag-Termin. Der Slalom mit Topfavorit Manuel Feller und weiteren ÖSV-Läufern im erweiterten Favoritenkreis steigt am Mittwoch.

Der prognostizierte Warmwetter-Einbruch sei keine Gefahr, versicherte OK-Chef Andreas Schwab. "Seit Samstag ist die Piste fertig, und sie ist in einem Topzustand." Im Vorjahr mussten die kurzfristig für Garmisch eingesprungenen Schladminger noch heftig improvisieren. Eine mobile Flutlichtanlage ermöglichte es, die rund 500 im Dunklen liegenden Meter vom Slalom- bis zum Riesentorlauf-Start auszuleuchten. Diesmal stand schon vor Saisonbeginn fest, dass es zu einem Da Capo kommt. Das temporäre Flutlicht ist erneut im Einsatz. Noch wartet man auf eine FIS-Zusage für ein permanentes Doppel im Weltcup-Kalender. Laut Schwab "sind wir vorerst bis 2026 drinnen mit beiden Rennen."

Eine markante Neuerung in diesem Jahr ist die "Yellow"-Tribüne für 3.000 Fans. Laut Schwab ist alles angerichtet für die perfekte Ski-Party: "Die (mit Sprühbalken pickelhart präparierte, Anm.) Piste ist wirklich rennfertig." Das Wetter könne den Nightrace-Spezialisten nichts anhaben. Schwab: "Das ist das 27. Nightrace, bis jetzt ist kein einziges abgesagt worden." Fehlt nur noch ein rot-weiß-roter Sieg!