Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
Marco Schwarz
Odermatt führt

Schwarz und Brennsteiner in Sölden auf Podest-Kurs

26.10.25, 10:43
Teilen

Am Tag nach dem Sieg von Julia Scheib haben auch Österreichs Männer gute Chancen auf einen perfekten Saisonstart.  

Beim alpinen Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden fehlt Marco Schwarz zur Halbzeit nur eine Hundertstelsekunde auf den führenden Schweizer Marco Odermatt, der drittplatzierte Stefan Brennsteiner liegt nur 0,25 Sek. zurück. Bei Weltmeister Raphael Haaser waren es indes bereits 1,61 Sek. Der zweite Durchgang beginnt um 13.00 Uhr (live ORF 1).

Brennsteiner
Wegen starken Windes wurde das Starthaus um einige Tore nach unten versetzt, Odermatts Bestzeit von 58,18 Sek. lag deutlich unter einer Minute.

Odermatt
Der Tiroler Manuel Feller schied ebenso wie der Vorjahresvierte Lucas Pinheiro Braathen aus. Der Brasilianer hätte die Besichtigung fast verpasst, er berichtete von einer Autopanne nach einer Begegnung mit einem Reh bei der Auffahrt zum Gletscher.

