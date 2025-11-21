Schwarz und Liensberger suchen Coup in Gurgl

Der alpine Skiweltcup macht Station im Tiroler Ötztal. Beim Heim-Slalom in Gurgl wollen Marco Schwarz, Katharina Liensberger und das ÖSV-Team den Heimplatz nutzen.

Im Tiroler Ötztal findet am Wochenende der erste Heim-Slalom der Saison statt. Die Frauen bestreiten ihre Rennen am Sonntag (10.30 & 13.30 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker), nachdem die Männer bereits am Samstag (10.30 & 13.30 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) an den Start gehen.

Gleiches Team wie in Levi

Österreich vertraut auf dieselben Athleten wie beim Saisonauftakt in Finnland. Bei den Frauen setzt Cheftrainer Roland Assinger auf sieben Skirennläuferinnen, darunter Katharina Liensberger und Katharina Truppe. Die Männer schicken neun Fahrer ins Rennen, angeführt von Marco Schwarz und Manuel Feller.

Mitter sieht Luft nach oben

Sportlicher Leiter Christian Mitter analysiert: "Die beiden Slaloms in Levi haben uns gezeigt, wo wir aktuell stehen." Mit Top-15-Platzierungen sei man auf dem richtigen Weg, "aber wir wissen auch, dass mehr möglich ist".

Heimvorteil als Schlüssel

Gurgl war in der Vergangenheit ein erfolgreicher Boden für den ÖSV. Vor zwei Jahren feierten die Herren einen Dreifachsieg durch Manuel Feller, Marco Schwarz und Michael Matt. Diesen Heimvorteil wollen die Österreicher nun erneut nutzen.

Liensberger und Matt als Hoffnungsträger

In Levi war Katharina Liensberger mit Rang zehn stärkste Österreicherin. Bei den Herren zeigte Michael Matt als Neunter die beste Leistung, dicht gefolgt von Fabio Gstrein und Manuel Feller.