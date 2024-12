"Sehr bitter" - Neureuther leidet mit Hirscher

Der Deutsche hätte dem Salzburger noch viel zugetraut

Ex-Skistar Felix Neureuther bedauert das Saison-Aus von Marcel Hirscher und hätte diesem noch viel zugetraut. "Das ist schon sehr bitter", sagte der 40-Jährige zur dpa. "Es tut mir unheimlich leid für ihn, weil er jetzt nicht annähernd das Potenzial zeigen konnte, das er immer noch hat. Ich bin sicher, dass er es vom Set-up her noch so hinbekommen hätte, dass er irgendwann auch wieder vorn mitgefahren wäre." Hirscher hatte sich am Montag beim Training das Kreuzband gerissen.

Dem achtfachen Gesamtweltcupsieger passierte das Malheur auf der Reiteralm, der Salzburger wurde bereits am linken Knie operiert. Er fällt für den Rest der Saison aus, womöglich ist auch seine zweite Karriere als Alpinskifahrer für die Niederlande damit vorbei. "Vielleicht bin ich jetzt endgültig fertig mit meiner Reise", hatte Hirscher am Dienstag gesagt. Der 35-Jährige war nach fünf Jahren Pause diese Saison in den alpinen Ski-Weltcup zurückgekehrt und hatte drei Rennen bestritten. Allerdings hatte Hirscher nur beim Riesentorlauf in Sölden Weltcuppunkte eingeheimst.