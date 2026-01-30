Abfahrts-Sturz! Vonn & Ortlieb krachen ins Netz

Nina Ortlieb war im, wegen Schlechtwetter, einzigen Training die Schnellste und fuhr mit Startnummer eins los. Doch damit musste sie auf die schwierigen Bedingungen als Erste reagieren und rauschte relativ früh ins Netz. Auch Lindsey Vonn kam zu Sturz und ist möglicherweise am Knie verletzt.

Das erste Netz gab sofort nach, von den restlichen wurde sie dann aufgefangen. Die 29-Jährige konnte aber alleine aufstehen und die Piste verlassen.

Im ORF-Interview erklärte die Tirolerin ihren Sturz: "Ich glaube, ich bin in einem guten Winkel ins Netz eingeschlagen. Der Airbag ist sofort aufgegangen, ich habe die Beine gestreckt halten können und bin mit einem blauen Auge davon gekommen. Es geht total schnell, man macht sich nur mehr steif und hofft, dass es einem die Beine nicht verdreht."

Lindsey Vonn scheint verletzt

Wie verheerend ein Sturz sein kann, zeigt auch ihre Ausrüstung: "Der Ski ist total beschädigt und kaputt, da bekommt man ein Gefühl, was für Kräfte auf einen zukommen. Ich war davor schon tief in der Linie, da war zu viel Druck und dem hab ich nicht standgehalten." Den genauen Grund "kann ich nicht sagen", so Ortlieb. Und weiter: "Das Wichtigste ist, dass ich gesund bin, da habe ich Glück gehabt. Mir tut es leider für die Zuschauer in Crans-Montana."

Denn nicht nur Startnummer eins, auch Nummer drei Marte Monsen stürzte und konnte alleine nicht mehr aufstehen. Sie wurde mit einer Trage abtransportiert.

Marte Monsen nach ihrem Sturz © GEPA

Damit noch nicht genug, erwischte es auch Lindsey Vonn, auch sie schlug im Netz ein. Die Abfahrts-Weltcup-Führende schaffte es nicht ohne Hilfe auf, testete ihr linkes Knie und fuhr dann langsam die Strecke hinunter. Jacqueline Wiles meinte im ORF-Interview sie hat mit Vonn gesprochen und noch weiß man nichts, zuversichtlich klang sie aber nicht.

Lindsey Vonn testet ihr Knie nach dem Sturz © APA/AFP/FABRICE COFFRINI

DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier nahm beim ORF die Piste in Schutz und sprach bei allen Stürzen von Fahrfehlern, die dem höchsten Weltcup-Niveau nicht gerecht wurden. Auch Kommentator Ernst Hausleitner und Expertin Nici Schmidhofer sprachen von Fahrfehlern.