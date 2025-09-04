Alles zu oe24VIP
Ski Alpin
Sportdaten:
  Wintersport
  Ski Alpin
  Ski Damen
Blitzhochzeit! ÖSV-Weltmeisterin Venier sagte "JA"

04.09.25, 18:15
Verlobung, Karriereende, Schwangerschaft – und jetzt die Hochzeit! Innerhalb weniger Wochen schreibt die Saalbach-Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier ihr ganz eigenes Märchen

Für Stephanie Venier ist 2025 ein Jahr voller unvergesslicher Momente – auf und abseits der Piste. Bei der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm krönte sie ihre Karriere mit Super-G-Gold und Bronze in der Team-Kombination, ehe sie wenig später ihren Rücktritt verkündete. Wehmut kommt dennoch keine auf, denn privat läuft es besser denn je.

»Zwei Seelen, ein Herz«

Nach der Verlobung mit ÖSV-Kollege Christian Walder und der frohen Nachricht, dass sie Nachwuchs erwarten, folgte nun das nächste Highlight: Am 3. September gaben sich die beiden auf der idyllischen Stöttlalm in Tirol das Ja-Wort. Auf Instagram teilte die 31-Jährige am Donnerstag ihre Hochzeitsfotos – strahlend, verliebt, überglücklich. „Zwei Seelen, ein Herz. Für immer Dein!“, schrieb Venier dazu. Binnen kurzer Zeit hagelte es tausende Likes und Glückwünsche.

