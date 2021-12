Wie erwartet sind die in Maribor wegen Schneemangels abgesagten Weltcup-Technikrennen der alpinen Ski-Frauen innerhalb Sloweniens nach Kranjska Gora verlegt worden.

Dies gab der Internationale Skiverband am Silvestertag bekannt. Solch einen Wechsel gab es in der Vergangenheit wegen der Wetterbedingungen schon öfters. Am 8. Jänner wird ein Riesentorlauf ausgetragen, am 9. Jänner ein Slalom (je 9.30/12.30 Uhr). Davor fahren die Frauen am 4. Jänner noch einen Slalom in Zagreb.