oe24.at Sport Wintersport Ski Alpin Ski Damen © Gepa Skifahren Entscheidung gefallen! ÖSV-Damen haben neuen Cheftrainer Von Online Redaktion 09.04.26, 09:10 Teilen Ski alpin: Johannes Zöchling wird neuer Cheftrainer der ÖSV-Frauen Mehr in Kürze... Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden. oe24 entdecken Tödlicher Tunnel-Crash mit LKW – 20-Jährige gestorben Netanjahu: Mehr als die Hälfte der Kriegsziele erreicht Warum Sie in der Karwoche NIEMALS Wäsche waschen sollten Digitale Patienten-Kommunikation am Krankenbett startet Eklat bei Comeback: Kanye West bricht Konzert ab Als Salah-Nachfolger: Liverpool will Bundesliga-Youngster Alaba-Zukunft bei Real Madrid: Entscheidung hinter den Kulissen gefallen Neuer und Nagelsmann: Darum geht es bei der DFB-Rückkehr wirklich Halbfinal-Krimi: Linz erzwingt Spiel 4 gegen den UVC Graz