Ende der Ära Belichick New England kündigt sich nach 6:10-Pleite gegen Raimanns Colts an Die Indianapolis Colty mit dem heimischen NFL-Pionier bernhard Raimann setzen sich im zweiten Frankfurt-Spiel gegen die New England Patriots mit 10:6 durch. Die Niederlage für den Rekordmeister aus Boston könnte das Ende einer Ära bedeuten.