× Horror-Sturz schockt ÖSV

Abfahrts-Hoffnung Vanessa Nussbaumer stürzte beim Training in Copper Mountain schwer: Schien- und Wadenbeinbruch

Bei einem Sturz im Abfahrtstraining in Copper Mountain hat sich Vanessa Nussbaumer am Donnerstag einen Schien- und Wadenbeinbruch im rechten Unterschenkel zugezogen. Wie der heimische Skiverband ÖSV mitteilte, wurde die Vorarlbergerin in die Steadman Clinic in Vail gebracht und bereits erfolgreich operiert.

Bei dem Eingriff wurde der Knochen mit einem Marknagel stabilisiert. Nussbaumer wird vor der Rückreise in die Heimat noch einige Tage in der Klinik bleiben. Die Saison ist für die 25-Jährige Speed-Spezialistin vorbei.