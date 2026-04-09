Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
  5. Ski Damen
Nina Ortlieb
© Gepa

Comeback-Sieg

Nina Ortlieb ist zurück: Meistertitel nach langer Leidenszeit

09.04.26, 12:52
Teilen

Nina Ortlieb meldet sich mit einer echten Machtdemonstration zurück. Die Vorarlbergerin raste am Donnerstag auf der Reiteralm zum Staatsmeistertitel und ließ der Konkurrenz keine Chance.

Nach zwei Jahren voller Rückschläge distanzierte Ortlieb die Konkurrenz in der Abfahrt um satte sieben Zehntelsekunden. Dieser Sieg auf der Reiteralm geht für die Vorarlbergerin weit über eine einfache Medaille hinaus. Es ist das emotionale Ende einer langen Durststrecke.

Langer Weg zurück

Seit ihrem schweren Schien- und Wadenbeinbruch im Dezember 2023 in St. Moritz kämpfte Ortlieb verbissen um den Anschluss. Der Weltcup-Winter 2025/26 verlief zäh, obwohl die Lecherin nach einem weiteren Unterschenkelbruch im Jänner 2025 in den Weltcup zurückkehrte. Ein Highlight blieb dabei Rang zwei in der Abfahrt von Soldeu (Andorra).

Dominanz auf der Piste

Mit einer Zeit von 1:07,31 Min. holte sie sich nun den dritten Staatsmeistertitel ihrer Karriere. Lena Wechner (+0,74) und Anna Schilcher (+1,02) hatten gegen die entfesselte Ortlieb keine Chance. Für die Siegerin ist es die wichtigste Bestätigung, dass ihr Körper wieder voll mitspielt.

Sensation durch Julia Scheib

Für ein weiteres Ausrufezeichen sorgte RTL-Gesamtweltcupsiegerin Julia Scheib. Die Steirerin raste mit der hohen Startnummer 29 in der für sie ungewohnten Abfahrt sensationell auf den vierten Rang. Am Ende fehlten ihr nur mickrige 0,43 Sekunden auf einen Podestplatz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen