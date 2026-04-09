Nina Ortlieb ist zurück: Meistertitel nach langer Leidenszeit

Nina Ortlieb meldet sich mit einer echten Machtdemonstration zurück. Die Vorarlbergerin raste am Donnerstag auf der Reiteralm zum Staatsmeistertitel und ließ der Konkurrenz keine Chance.

Nach zwei Jahren voller Rückschläge distanzierte Ortlieb die Konkurrenz in der Abfahrt um satte sieben Zehntelsekunden. Dieser Sieg auf der Reiteralm geht für die Vorarlbergerin weit über eine einfache Medaille hinaus. Es ist das emotionale Ende einer langen Durststrecke.

Langer Weg zurück

Seit ihrem schweren Schien- und Wadenbeinbruch im Dezember 2023 in St. Moritz kämpfte Ortlieb verbissen um den Anschluss. Der Weltcup-Winter 2025/26 verlief zäh, obwohl die Lecherin nach einem weiteren Unterschenkelbruch im Jänner 2025 in den Weltcup zurückkehrte. Ein Highlight blieb dabei Rang zwei in der Abfahrt von Soldeu (Andorra).

Dominanz auf der Piste

Mit einer Zeit von 1:07,31 Min. holte sie sich nun den dritten Staatsmeistertitel ihrer Karriere. Lena Wechner (+0,74) und Anna Schilcher (+1,02) hatten gegen die entfesselte Ortlieb keine Chance. Für die Siegerin ist es die wichtigste Bestätigung, dass ihr Körper wieder voll mitspielt.

Sensation durch Julia Scheib

Für ein weiteres Ausrufezeichen sorgte RTL-Gesamtweltcupsiegerin Julia Scheib. Die Steirerin raste mit der hohen Startnummer 29 in der für sie ungewohnten Abfahrt sensationell auf den vierten Rang. Am Ende fehlten ihr nur mickrige 0,43 Sekunden auf einen Podestplatz.