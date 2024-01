Debakel für ÖSV-Damen bei 90. Shiffrin-Weltcupsieg in Killington Das erste Wochenende in Übersee war für unsere Ski-Damen zum Vergessen. Beim Slalom in Killington wurde Katharina Huber als beste ÖSV-Athletin Elfte. Den Sieg sicherte sich Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin.