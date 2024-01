Die ÖSV-Abfahrer verpassen auch bei der zweiten Wengen-Abfahrt das Podest. Eine Woche vor dem Highlight in Kitz warten Vincent Kriechmayr & Co. immer noch auf einen Podestplatz. Der Sieg ging an den Lokalmatador Marco Odermatt. Der schwere Sturz von Aleksander Kilde überschattete das Rennen.