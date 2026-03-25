Erneute Braathen Kugel-Sensation? ÖSV-Asse abgeschlagen

Lucas Pinheiro Braathen schnappte gestern schon Marco Odermatt die Riesenslalom-Kugel weg, heute jagt er jene im Slalom von Atle Lie McGrath und nach dem 1. Durchgang von Hafjell liegt er vor seinem guten Freund. Die ÖSV-Athleten sind fernab des Podiums.

Klarer Führender ist Loic Meillard, 0,67 Sekunden vor Henrik Kristoffersen. Bester Österreicher ist Michael Matt (+1,72) als Siebenter, dem durch die schlechter werdende Piste ebenso ein besseres Ergebnis verwehrt wurde.







Braathen ist Fünfter (+1,15) vor eben McGrath (+1,65). Stand jetzt hat McGrath die Kugel aber sicher. McGrath hat gegenüber Braathen einen Vorsprung von 41 Punkten. Der Franzose Clement Noel (4.) müsste bereits 77 Punkte aufholen.

Olympia-Silbermedaillengewinner Fabio Gstrein (Startnummer 12) rangiert auf Platz zehn (+2,39). Für Marco Schwarz und Dominik Raschner reichte es im 26-köpfigen Finalfeld nur zu den Plätzen 20 und 23.