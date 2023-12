Hirscher driftet in die Feiertage

Ex-Skidominator Marcel Hirscher will scheinbar auch kurz vor den Feiertagen nicht vom Gas gehen.

Weihnachtsgrüße mal anders gibt es von Marcel Hirscher. Via Instagram teilt der er 34-jährige Ski-Pensionist ein Video, auf verschneiter Fahrbahn. Im Gepäck jede Menge Geschenke. Dabei zeigt er wieder einmal, dass er abseits der Skipiste richtig Gas geben kann.

Nach den stressigen Tagen zuletzt wird sich auch unser ehemaliger Ski-Held ein paar Tage Ruhe gönnen. Und das, obwohl es bei seiner Ski-Marke Van Deer Racing derzeit nicht nach Plan läuft. Aushängeschild Henrik Kristoffersen fährt den Erwartungen derzeit hinterher.

Nach einer starken Premierensaison inklusive Weltmeistertitel, wartet der Norweger heuer noch auf einen Sieg. Anstatt um den Gesamtweltcup mitzufahren, tüftelt Hirscher selbst an der Verbesserung des Materials, um seinen Athleten wieder Sieger-Latten unter die Füße legen zu können.

Schwarz hat Hirscher abgelöst

Aus heimischer Sicht gibt es immerhin Grund zur Freude. Marco Schwarz hat das geschafft, was Kristoffersen geplant hatte. Seit Freitag ist der Tiroler Führender im Gesamtweltcup der Ski-Herren. Damit ist er der erste ÖSV-Star, seit Marcel Hirscher, der unter dem Christbaum von der Spitze lacht.

Während Hirscher das ganze entspannt vom Sofa aus betrachten kann, mit seinen Technik-Spezialisten erst im neuen Jahr beim Klassiker in Adelboden wieder mitzittern wird, geht es für "Blacky" und die Speed-Stars noch vor dem Jahreswechsel weiter. Schon am Donnerstag steigt die Abfahrt in Bormio, da will Schwarz im Giganten-Duell mit Marco Odermatt wieder wichtige Punkte im Kampf um den Gesamtweltcup sammeln.