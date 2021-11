Frankreichs Alpinski-Team muss den nächsten prominenten Ausfall für Olympia hinnehmen.

Beim Vorbereitungs-Training auf den Weltcup-Auftakt in Lake Louise hat sich Speed-Spezialist Adrien Theaux (37) in Copper Mountain (USA) einen Unterschenkel- und Knöchelbruch zugezogen sowie Verletzungen am Ellbogen erlitten. Der Gewinner von drei Weltcuprennen und WM-Dritte im Super-G von 2015 wurde in Vail operiert. Davor hatte schon Brice Roger im Training einen Kreuzbandriss erlitten.