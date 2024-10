Polzer-Eklat wegen Hirscher: "Pipi-Sager" sorgt für Wirbel

Beim Weltcup-Auftakt der Herren gab es nur ein Thema: Marcel Hirscher. Für ORF-Kommentator Oliver Polzer war das wohl etwas zu viel.

Das Comeback des Jahres von Marcel Hirscher war gefühlt das einzige Thema beim ersten Weltcup-Rennen der Herren in Sölden. Der ORF begann die Berichterstattung mit einem Porträt des achtfachen Weltcup-Siegers. Bis zu seiner Startnummer 34 wurde die Zeit vom Kommentatoren-Duo Oliver Polzer und Hans Knauß ebenfalls mit ganz viel Hirscher verkürzt.

Doch genau da dürfte Polzer mit der Zeit die Lust auf den Neo-Holländer vergangen sein. Zwischendurch meinte er etwa schon: "Sie fragen sich wohl, warum wir die ganze Zeit von ihm reden. Die Leute fragen halt danach", da war schon zu merken, dass Polzer genug Hirscher für einen Tag gehabt haben dürfte.

Pipi-Sager sorgt für Wirbel

Doch der große Aufreger kam erst, nachdem Hirscher mit 2,29 Sekunden Rückstand im Zielraum abgeschwungen ist. Platz 26 bedeutete zugleich, dass das Zittern und die Hirscher-Mania weitergeht. Schafft er es in den 2. Lauf oder verpasst er ihn knapp? Die Kameras verfolgten den Salzburger im Zielraum weiter. Genug für den langjährigen ORF-Kommentator: "Hirscher bräuchte am besten eine Kamera, die ihn überallhin verfolgt. Beim Pipi machen muss man halt ein bisschen pixeln", eine Aussage, die weit weg von gutem Geschmack am Sonntagmorgen ist.

Doch die Hirscher-Show ist noch nicht zu Ende. Nachdem er sich für den zweiten Lauf qualifizierte und dort mit Startnummer 3 angreifen wird, muss Polzer wohl noch mehr über den ehemaligen Weltcup-Dominator erzählen.