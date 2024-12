Kein Comeback-Wunder für Schwarz - Kristoffersen siegt für Hirscher, Feller Vierter

Henrik Kristoffersen triumphierte beim Slalom-Krimi in Val d'Isère vor Norwegen-Landsmann Atle Lie McGrath (+0,52) und Loic Meillard (SUI/+0,89). Manuel Feller schrammte als Vierter am Podest vorbei. Für Marco Schwarz endete das Comeback nach fast einem Jahr mit einem Ausfall im 2. Durchgang.

Der große Sieger ist der Norweger Henrik Kristoffersen, der mit Hirschers Van-Deer-Ski seinen ersten Saisonsieg feierte und seine Führung im Gesamtweltcup ausbaute. Erstmals seit Jänner 2023 stand der Slalom-Weltmeister von 2023 endlich auch im Weltcup wieder ganz oben (Karriere-Sieg Nr. 31.), womit er auch die Führung im Gesamtweltcup ausbaute. Der Wahl-Salzburger dankte dem Van-Deer-Team: "Das Material läuft super, ich freu mich schon auf die nächsten Rennen in Alta Badia."

Marco Schwarz fädelte im 2. Lauf ein - Feller endlich im Ziel

Clement Noel, Sieger der ersten beiden Saison-Slaloms, hatte sich beim Sturz im RTL am Samstag am Knöchel verletzt. Er versuchte am Sonntag alles, um fit zu werden, musste aber nach dem Einfahren für seinen Heim-Slalom schweren Herzens absagen. Dafür schien sein Teamkollege Steven Amiez in die Bresche zu springen. Der Franzose, Führender nach dem 1. Durchgang flog in der Entscheidung raus. Im 2. Durchgang erwischte es auch Marco Schwarz. Der Allrounder gab am Sonntag nach elfeinhalb Monaten Verletzungspause ein starkes Comeback, lag nach dem 1. Lauf auf Platz 10. Im 2. Durchgang fädelte er nach beim 6.Tor ein.

Manuel Feller schaffte es nach vier Ausfällen und der Zwangspause beim RTL in Beaver Creek (Hüftblessur) zum ersten Mal in dieser Saison ins Ziel - ex aequo mit dem Neo-Brasilianer Lucas Braathen auf Platz 4 (+0,95). Allerdings wäre, so der Slalomweltcup-Titelverteidiger, mehr drinnen gewesen: "Aber ich bin froh, dass ich endlich einmal durchgekommen bin. Leider bin ich zu verhalten gefahren ..."

Dominik Raschner schied als Halbzeit-Elfter nach dem 4. Tor aus. Adrian Pertl (13.), Johannes Strolz (14.), Michael Matt (15.) und Fabio Gstrein (18.) landeten im Mittelfeld.