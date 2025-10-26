Alles zu oe24VIP
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
  5. Ski Herren
Marco Schwarz
© GEPA

Ski-Weltcup Sölden

Schnee-Wahnsinn: Zittern um zweiten Durchgang

26.10.25, 12:34
Am Tag nach dem Sieg von Julia Scheib wittern auch Österreichs Männer ihre Chance auf einen perfekten Saisonstart. Doch ausgerechnet vor dem zweiten Lauf droht das Wetter, ihnen einen Strich durch die Rechnung zu machen.

Beim alpinen Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden fehlt Marco Schwarz zur Halbzeit des Riesenslaloms nur eine Hundertstelsekunde auf den führenden Schweizer Marco Odermatt, der drittplatzierte Stefan Brennsteiner liegt nur 0,25 Sek. zurück. Bei Weltmeister Raphael Haaser waren es indes bereits 1,61 Sek.

Schnee-Wahnsinn: Zittern um zweiten Durchgang
© Instagram

Schnee-Chaos macht Start ungewiss

Doch jetzt spielt das Wetter verrückt! Dichter Schneefall und schlechte Sichtverhältnisse sorgen für Verzögerung. Der zweite Durchgang, ursprünglich für 13 Uhr angesetzt, wurde von der FIS auf 13. 30 Uhr verschoben. Ob das Rennen dann wirklich starten kann, steht allerdings noch in den Sternen. Die nächste Entscheidung fällt um 13:00 Uhr – ganz Sölden hofft auf ein grünes Licht. Viel Spielraum für eine Verschiebung nach hinten besteht aufgrund der Lichtverhältnisse nicht, auch eine Absage erscheint daher möglich, wenn keine Wetterbesserung eintritt.

