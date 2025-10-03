Alles zu oe24VIP
Lara Gut-Behrami
© Getty

Letzter Winter

Ski-Olympiasiegerin (34) hört auf

03.10.25, 07:14
Teilen

Die erfolgreiche Schweizer Skirennläuferin Lara Gut-Behrami startet in ihre letzte Weltcup-Saison.

Die 34-jährige Tessinerin macht keinen Hehl daraus, dass ihre Karriere nach diesem Winter enden wird. Gut-Behrami ließ, laut "Eurosport", bei einer Medienrunde in Dübendorf keine Zweifel daran, dass die kommende Saison definitiv ihre letzte sein wird. "Es muss nicht immer ein Hin und Her sein. Ich hätte nie gedacht, dass meine Karriere so lang sein würde", betonte die 34-Jährige demnach. 

Nostalgie oder große Abschiedsgesten liegen ihr fern: Sie will weder bei jedem Rennen über das "letzte Mal" sprechen noch Energie in Rückblicke verschwenden. Vielmehr möchte sie die Saison genießen und sich "täglich verbessern".

Gut-Behrami: Leichtigkeit und Freude wiedergefunden

Der Sommer und das Trainingslager in Chile seien gut verlaufen, betont die 48-fache Weltcupsiegerin, laut "Blick". Sie ist überzeugt, im Vergleich zu vor einem Jahr besser dazustehen. Schon im Weltcupfinale der vergangenen Saison habe sie die Leichtigkeit und Freude wiedergefunden, die sie aus ihrer Kindheit kennt – ein Gefühl, an das sie in ihrer Abschiedssaison, laut dem Schweizer Sender "SRF", anknüpfen möchte.

Ein besonderes Highlight wartet im Februar: die Olympischen Spiele in Cortina d’Ampezzo. Für Gut-Behrami wird es die vierte Olympia-Teilnahme – und die wohl emotionalste, da erstmals ihre ganze Familie dabei sein kann. Mit Super-G-Gold 2022 hat sie bereits olympische Geschichte geschrieben, doch der Austragungsort in den Dolomiten, wo sie bereits WM-Titel gewann, verspricht einen würdigen Schlusspunkt. "Vielleicht spüre ich etwas mehr Freude. Am Ende der Karriere merke ich, wie schön alles war. Ich habe viel mehr erreicht, als ich je gedacht habe. Und ich konnte das mit der Familie teilen", zitiert sie der "Blick".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
