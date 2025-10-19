Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Ski-Superstar entging haarscharf einer Pisten-Katastrophe
© gepa

Das war knapp

Ski-Superstar entging haarscharf einer Pisten-Katastrophe

19.10.25, 11:38
Teilen

Riesenglück für Ski-Star Lucas Pinheiro Braathen bei der Vorbereitung auf die neue Weltcup-Saison: Der Brasilianer mit norwegischen Wurzeln entging in Sölden nur knapp einem schweren Unfall. 

Während eines Riesentorlauf-Trainings verfehlte der 24-Jährige einen anderen Skifahrer auf der Piste um wenige Zentimeter – bei hoher Geschwindigkeit.

Braathen, der seit der vergangenen Saison für Brasilien, das Heimatland seiner Mutter, startet, teilte ein Video des Beinahe-Zusammenstoßes auf Instagram. Darin ist zu sehen, wie der Red-Bull-Athlet den Trainingskurs absolviert, ehe plötzlich ein anderer Skifahrer quer über die Strecke fährt. Nur um Haaresbreite gelingt es Braathen, eine Kollision zu vermeiden.

Ob es sich bei der zweiten Person um einen Pistenarbeiter oder einen verirrten Touristen handelte, ist bislang unklar.

In seiner Story zeigte sich Braathen erleichtert: „Der Olympia-Traum, die Saison und unserer beider Gesundheit sind vor meinem geistigen Auge aufgeblitzt!“ schrieb er. Auf einem Foto seines beschädigten Skis sind tiefe Einkerbungen im Metall zu sehen. „Das ist reines Metall! Fünf Zentimeter Unterschied und es wäre mein Bein gewesen!“, kommentierte der Athlet schockiert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden