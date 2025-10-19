Ski-Superstar entging haarscharf einer Pisten-Katastrophe

Riesenglück für Ski-Star Lucas Pinheiro Braathen bei der Vorbereitung auf die neue Weltcup-Saison: Der Brasilianer mit norwegischen Wurzeln entging in Sölden nur knapp einem schweren Unfall.

Während eines Riesentorlauf-Trainings verfehlte der 24-Jährige einen anderen Skifahrer auf der Piste um wenige Zentimeter – bei hoher Geschwindigkeit.

Braathen, der seit der vergangenen Saison für Brasilien, das Heimatland seiner Mutter, startet, teilte ein Video des Beinahe-Zusammenstoßes auf Instagram. Darin ist zu sehen, wie der Red-Bull-Athlet den Trainingskurs absolviert, ehe plötzlich ein anderer Skifahrer quer über die Strecke fährt. Nur um Haaresbreite gelingt es Braathen, eine Kollision zu vermeiden.

Ob es sich bei der zweiten Person um einen Pistenarbeiter oder einen verirrten Touristen handelte, ist bislang unklar.

In seiner Story zeigte sich Braathen erleichtert: „Der Olympia-Traum, die Saison und unserer beider Gesundheit sind vor meinem geistigen Auge aufgeblitzt!“ schrieb er. Auf einem Foto seines beschädigten Skis sind tiefe Einkerbungen im Metall zu sehen. „Das ist reines Metall! Fünf Zentimeter Unterschied und es wäre mein Bein gewesen!“, kommentierte der Athlet schockiert.