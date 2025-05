Ski-Weltmeisterin tritt zurück – mit gerade einmal 20 Jahren

Erst im März gewann die 20-Jährige die Goldmedaille.

June Brand galt als eines der vielversprechendsten Talente Frankreichs, jetzt hängt die Riesentorlauf-Spezialistin aber die Ski an den Nagel – mit gerade einmal 20 Jahren!

"Nicht mein ganzes Leben"

„Es war eine fantastische Reise mit wunderbaren Begegnungen mit sehr unterschiedlichen Menschen“, schreibt Brand auf Instagram. „Ich bin aber nicht mehr bereit, die Opfer, die Energie und die Zeit aufzubringen“, so die junge Französin. „Skifahren ist nicht mein ganzes Leben.“

Noch im März hatte Brand bei der Junioren-WM in Traviso die Goldmedaille im Teambewerb geholt. Wenig später krönte sie sich in Meribel zur französischen Riesentorlauf-Meisterin. Nun zieht die 20-Jährige aber einen Schlussstrich – noch ehe ihre Karriere so richtig begann.