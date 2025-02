Brignone unschlagbar! Kann Liensberger im Slalom überraschen?

Ski-WM Insiderin Elisabeth Görgl analysiert die beeindruckende Leistung von Federica Brignone und blickt auf die Chancen von Katharina Liensberger im Slalom.

Federica Brignone war gestern in einer eigenen Liga unterwegs. Bei ihr stimmt einfach alles. Sie reitet, wie man so schön sagt, die Welle.

Brignone in Perfektion – Technik und Selbstvertrauen als Schlüssel

Als ich sie am Sonntag traf, sah ich: Die ist super locker und sie ist dankbar, dass sie diesen Sport machen darf. Dazu hat sie die perfekte Technik für den Riesentorlauf, indem sie einen engen Radius fährt und den Ski auf Zug hält.

Ich wurde gefragt, was sich unsere Läuferinnen davon beim Videostudium abschauen können. Sie werden sich Brignones Läufe zehn, zwanzig, vielleicht hundertmal anschauen. Nur: Du kannst eine gewisse Technik nur bedingt übernehmen. Damit alles so aufgeht, brauchst du extremes Selbstvertrauen. Das muss man sich erarbeiten, letztlich kommt das mit Erfolgen. Siehe Odermatt bei den Herren.

Was Liensberger für den Slalom mitnehmen kann

Vielleicht klappt es bei Kathi Liensberger am Samstag. Der Slalom ist ihre bessere Disziplin. Da hat sie in Flachau eine Laufbestzeit hingelegt und ist z. B. auch in Levi gut gefahren.

Ski-WM Fazit: Alles, was jetzt kommt, ist eine Draufgabe

Sehen wir es positiv: Alles, was jetzt noch kommt, ist angesichts der bisherigen guten Medaillenausbeute bei dieser WM eine Draufgabe!