Darum verbannt der ORF Kult-Moderator Rainer Pariasek

ORF-Anchorman Rainer Pariasek wurde knallhart degradiert.

Sport-Event. Mit der Ski-WM in Saalbach steht eines der großen Sport-Highlights in diesem Jahr unmittelbar vor der Tür. Von 4. bis 16. Februar messen sich die besten Ski-Sportler der Welt in Saalbach um die Medaillen. Es ist die erste Weltmeisterschaft in Österreich seit Schladming 2013 und wird auch im ORF wieder für Topquoten sorgen.

Pariasek führt nur mehr Interviews

Degradiert. Bei einem bekannten T V-Gesicht wird die Vorfreude aber nicht allzu groß sein: ORF-Anchorman Rainer Pariasek wird nicht mehr durch das WM-Studio am Abend führen, sondern "nur" mehr abwechselnd mit Alina Zellhofer die Interviews im Zielraum führen. Ganz müssen wir also nicht auf den ORF-Veteranen verzichten.

Neue, junge Gesichter im WM-Studio Im WM-Studio gibt's dafür neue Gesichter zu sehen. Karina Toth, Lukas Schweighofer und Alina Eberstaller werden die Star-Gäste am Frühabend begrüßen.

Besonders Eberstaller hat einen tollen Aufstieg im ORF hingelegt: Sie glänzte schon als Field-Reporterin bei der Formel 1 und eben im Ski-Weltcup und soll frischen Wind in das WM-Studio bringen. Veronika Dragon-Berger, stellvertretende Sport-Chefin im ORF, erklärt den Wechsel: „Wir wollen ein neues Look and Feel liefern, ein bisschen peppiger sein.“ So will man während der WM auch immer wieder Unterhaltungselemente einbauen.

Jubel und Kritik im Netz über Umbesetzungen

Das Netz reagiert auf die Neubesetzungen sehr gespalten: Die einen jubeln über die Verbannung des ohnehin schon sehr umstrittenen Rainer Pariasek. "Endlich! Das wurde auch Zeit", postet einer. Es gibt aber auch Fans, die wehmütig schreiben: "Der Rainer ist meiner..." Andere zweifeln, ob die nächste Generation die nötige Kompetenz mitbringt. "Die Nachfolger sind keinen Deut besser!"

Volles Programm. Trotz aller Personal-Debatten - am Ende zählen die Bilder aus Saalbach. Insgesamt berichtet ORF 1 rund 70 Stunden live aus Saalbach. Mit bis zu 56 Kameras samt Race-Drohnen, Helmkameras und Superslomo eingefangenen sind spektakuläre Bilder, die um die Welt gehen werden, garantiert.