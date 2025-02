oe24-Check: Schönfelder und Görgl über unsere Medaillenchancen

Ab Dienstag starten 13 Herren und 11 Damen bei der Heim-WM in Saalbach (4.-16. Februar) die Jagd nach Gold, Silber und Bronze. Die oe24-Insider Lizz Görgl und Rainer Schönfelder nehmen die rot-weiß-roten Hoffnungsträger unter die Lupe.

Rainer Schönfelder, WM-Silbermedaillengewinner in Bormio 2005 im Slalom, fühlt unseren Herren auf den Zahn. Lizz Görgl, Doppelweltmeisterin in Garmisch 2011, nimmt sich die Damen vor.

Schönfelder über die ÖSV-Herren

Was dürfen wir von dieser Heim-WM erwarten? Ich sage: keine Wunderdinge! Lassen wir Kombi-Team und Team-Parallelbewerb weg, tippe ich auf zwei Herren-Medaillen: eine im Slalom durch Manuel Feller oder Fabio Gstrein und eine im Super-G, wo alle vier Österreicher an einem guten Tag vorn reinfahren können. Wobei ich mich gern überraschen lasse.

Aus eigener Erfahrung weiß ich: Wenn du dir nicht schon im Vorfeld mit Topplatzierungen ein Riesen-Selbstvertrauen aufgebaut hast, dann wird’s kaum was bei der WM. Aber wer weiß: Vielleicht gibt‘s gleich bei den ersten Bewerben Überraschungen, dann geht ein Ruck durch die Mannschaft. Nach dem Motto: „Was der kann, kann ich auch.“ Helfen könnte uns der Team-Parallelbewerb am Eröffnungstag. Da ist alles möglich, auch Gold für uns.

Raphael Haaser: 5 Sterne

Super-G, RTL (Abfahrt?, Kombi-Team?)

Eine Tiroler Eiche! So abgebrüht, wie er in Kitzbühel beim Comeback nach einer Verletzung auf den 2. Platz fuhr, hat er für mich die größten Medaillenchancen. Cool wie er drauf ist, wird ihn auch der Trubel bei der Heim-WM nicht aus der Bahn werfen.

Abfahrt, Super-G, (Kombi-Team?)

Hemi kriegt vier Sterne. Er wurde bisher weit unter seinem Wert geschlagen. Genauso wie in Bormio. Wenn er sich den einen Fehler an der falschen Stelle erspart, fährt er regelmäßig aufs Stockerl!

Abfahrt, Super-G, (Kombi-Team?)

Der ist unbekümmert und topmotiviert, er will es unbedingt wissen. Das macht ihn zum heißesten Medaillenkandidaten. Zum Handicap könnte ihm wie zuletzt in Kitzbühel die hohe Startnummer werden. Deswegen hoffe ich, dass sich in Garmisch mit einer Top-Platzierung weiter nach vorne arbeitet.

Abfahrt, Super-G, (Kombi-Team?)

Die Überraschungsbox schlechthin. Die große Frage: Ist er nach dem Wengen-Sturz schon wieder bei 100 Prozent? Wie der Vinc gestrickt ist, kann er sich über die Abfahrtstrainings wieder in Form bringen, und dann ist alles möglich. Ebenso im Super-G.

(Abfahrt?, Super-G?, Kombi-Team?)

Sein Selbstvertrauen und wie er sich bei Interviews gibt, spricht für 5 Sterne. Er fährt gut, braucht allerdings noch eine Initialzündung für den ganz großen Coup.

Super-G?

Ein wilder Hund, wie er im Dezember mit Platz 3 beim Super-G-Rodeo in Beaver Creek und zuletzt leider mit dem Abflug in Kitzbühel bewiesen hat. Allerdings zu unkonstant.

Abfahrt?, Super-G?, (Team-Kombi?)

Leider kommt mein Kärntner Landsmann nicht richtig in die Spur. Muss ums WM-Ticket zittern.

RTL

Der Riesentorlauf-Feurstein hat leider seinen 2. Platz von Val d’Isère nicht bestätigt.

RTL

Brandy ist brutal schnell, aber auch brutal unkonstant.

Slalom, RTL, Kombi-Team

Die Wundertüte schlechthin. Wird sich bei der WM vermutlich auf den Slalom konzentrieren, da ist er ein heißer Medaillenkandidat.

RTL, Slalom (Super-G?, Kombi-Team)

Hoffentlich konzentriert er sich voll auf RTL und Slalom – im Super-G ist er auch heiß, aber er darf es in seiner Comeback-Saison nicht übertreiben. Nicht vergessen: Er hat an zwei Stellen seines Körpers (Knie, Kreuz) ein Problem!

Slalom, Kombi-Team

Ich hab unsere Burschen vor dem Kitzbühel-Slalom beim Training beobachtet: Fabio gibt mit den Ton an und hat nun in Schladming endlich gezeigt was er kann

(Slalom?, Kombi-.Team?, Parallel)

Für unseren Parallel-Spezialisten gilt dasselbe wie für Gstrein. Wahnsinn, wie der im Training Gas gibt, da müssten sich auch Leute wie Braathen, Noel oder Kristoffersen warm anziehen. Im Rennen habe ich das Gefühl, dass er an manchen stellen zurückschraubt, was nicht immer notwendig ist.

Lizz Görgl über die Chancen unserer Damen bei der WM

Egal, ob wir von den Abfahrerinnen oder den Technikspezialistinnen reden: Unsere Damen gehen bei der WM gegen Läuferinnen, die über 20, 30 oder im Fall Shiffrin sogar 99 Weltcupsiege stehen haben, an den Start. Lediglich Conny Hütter spielt mit acht Weltcupsiegen in der ganz oberen Liga mit. Für Stephanie Venier sprechen der Super-G-Sieg in Crans Montana letzten Februar und der 2. Platz im Jänner in St. Anton. Die restlichen Speed-Kolleginnen haben noch nicht wirklich reüssiert. Dazu kam die angespannte Situation nach dem schlimmen Sturz von Nina Ortlieb in Garmisch.



Unsere Top-Technikdame Katharina Liensberger kann drei Slalomsiege vorweisen. Der 3. Platz von Julia Scheib beim RTL-Auftakt in Sölden war eine Riesensensation. Damit hat sie aber gezeigt: An guten Tagen ist ihr alles zuzutrauen.



Das ist also unsere Ausgangsposition. Nichtsdestotrotz gibt’s bei Großereignissen immer wieder Überraschungen. Ich erinnere mich an Patrick Staudacher, der in Aare 2007 Super-G-Weltmeister wurde, ohne je ein Weltcuprennen gewonnen zu haben. Oder wer hätte mir in Garmisch 2011 zwei Goldmedaillen zugetraut?



Unsere größten Medaillenchancen jetzt hat Conny Hütter: Dafür sprechen ihre beiden Abfahrts-Weltcupsiege im Dezember (Beaver Creek, St. Moritz), außerdem hat sie 2024 beim Finale in Saalbach gewonnen und damit noch den Kampf um die Abfahrts-Kugel für sich entschieden. Zudem haben unsere Damen auf der WM-Strecke trainiert – ein Vorteil, den ich nicht unterschätzen würde.

Conny Hütter: 5 Sterne

Abfahrt, Super-G, (Kombi-Team?)

Abfahrt, Super-G, (Kombi-Team?)

Abfahrt, Super-G, (Kombi-Team?)

Abfahrt, Super-G, RTL (Kombi-Team?)

Abfahrt, Super-G, (Kombi-Team?)

RTL, Slalom, (Kombi-Team?)

RTL

Slalom, (Team-Kombi?)

RTL

Slalom, (RTL?, Kombi-Team?)

Slalom, Team-Kombi

Legende: 5 Sterne = Sehr Gute Chancen auf Medaille, 4 Sterne = Gute Chancen auf Medaille, 3 Sterne = Chance auf Medaille, 2 Sterne = Mini-Chance auf Medaille, 1 Stern = Keine Medaillen-Chance