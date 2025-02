Odermatt & Co. Gold-Party endet mit Glatzen-Wahnsinn

Nach der Gold-Abfahrt von Franjo von Allmen am Sonntag gab’s für die Schweizer kein Halten mehr! Statt nur zu feiern, griff das Team zum Rasierer – und verwandelte sich in eine Truppe aus Halbglatzen-Helden.

Der Doppelerfolg der Schweizer Speed-Männer bei der WM in Saalbach hatte nicht nur sportliche Folgen – sondern auch ganz schön haarige! Nach dem Gold von Franjo Allmen und dem Bronze von Alexis Monney in der Abfahrt griff das gesamte Swiss-Ski-Männerteam zum Rasierer. Der 23-jährige Allmen, der die goldene Medaille holte, präsentierte stolz das Ergebnis auf Instagram: „Ummso besser das dä guggisch, umso schlimmer wird’s! Ä Grund zum fiira!“, schrieb der Sieger im Schweizer Dialekt – und das ließ sich niemand zweimal sagen. Kein Wunder: Auch mit weniger Haaren ließ sich die Partylaune nicht bremsen!

Katerstimmung? Fehlanzeige!

Ganz vorne mit dabei: Marco Odermatt! Auch der Top-Favorit zog nach seinem fünften Platz in der Abfahrt und der Super-G-Goldshow die Halbglatze durch und feierte wie ein wahrer Champion – direkt im Hotel neben der Piste. Gedanken an den morgigen Kater? Fehlanzeige! Denn zum Glück steht der Schweizern ein wohlverdienter Rennfrei-Tag bevor, an dem sie ihren wilden Party-Marathon in aller Ruhe auskatern können.