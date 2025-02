Mehr Rot, mehr Speed! ÖSV-Stars greifen in neuer WM-Wäsche nach Medaillen

Die Bühne für die Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm (4. bis 16. Februar) ist bereitet! Doch wenn am Dienstag der Startschuss fällt, wollen unsere ÖSV-Stars nicht nur sportlich, sondern auch modisch glänzen – mit neuer, feuriger WM-Wäsche!

Strahlender Sonnenschein, perfekte Pisten – was für ein Kaiserwetter! Saalbach präsentierte sich am Montag von seiner besten Seite – genauso wie unsere heimischen Athleten. Denn rechtzeitig vor dem Startschuss enthüllte der ÖSV die neuen WM-Rennanzüge, mit denen Stephanie Brunner & Co. am Dienstag (ab 15.15 Uhr im Sport24-Liveticker) beim Team-Parallelbewerb auf Medaillenjagd gehen.

»Nicht so der Modeexperte«

Mehr Rot, mehr Speed! Das Erfolgsrezept bleibt! Modische Experimente? Fehlanzeige! Das rot-weiß-rote Ski-Team setzt weiter auf Power-Rot – und diesmal gibt’s noch mehr davon. Denn in den neuen Schöffel-Rennanzügen ist der traditionelle Rotanteil noch einmal höher als in der bisherigen Weltcup-Saison. Zudem ist das Ski-Austria-Logo in den Anzug integriert und am Kragen prangt unübersehbar „Saalbach 2025“.

"Ich bin nicht so der Modeexperte. Aber ich glaube, es passt. Man wird uns erkennen," sagte Lokalmatador Stefan Brennsteiner gut gelaunt. Für eine kleine Farb-Diskussion sorgten die neuen Outfit-Elemente. Katharina Truppe taufte sie „Gletscherblau“, Stephanie Brunner sah eher ein „Eisblau“. Aber egal, wie man es nennt – Hauptsache, es bringt uns den Sieg!