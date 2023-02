Montag startet die Medaillen-Jagd

ÖSV-Damen mit Traumstart in Lake Louise 3 Cowboy-Hüte haben sich Österreichs Alpin-Damen beim verspäteten Speed-Auftakt in Lake Louise aufgesetzt. Damit werden im kanadischen Weltcup-Ort die Podestfahrerinnen belohnt, und Cornelia Hütter und Nina Ortlieb holten in der Gesamtschau zwei zweite Plätze und einen dritten Rang für den ÖSV.