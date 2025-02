RTL-Showdown! Odermatt Favorit – Brennsteiner will überraschen

Topfavorit Marco Odermatt will bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm nach Super-G-Gold auch im Riesentorlauf zuschlagen. Herausgefordert wird er von starken Norwegern – Österreichs größte Hoffnung ist Stefan Brennsteiner.

Der WM-Riesentorlauf der Männer am Freitag (09:45 und 13:15 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) verspricht Hochspannung. Während der Schweizer Marco Odermatt als Topfavorit ins Rennen geht, könnten die Norweger Alexander Steen Olsen und Henrik Kristoffersen für Überraschungen sorgen. Für Österreich ruhen die Hoffnungen vor allem auf Stefan Brennsteiner.

ÖSV-Athleten mit Außenseiterchancen

Brennsteiner bewies mit einem dritten Platz in Val d'Isere, einem fünften in Schladming und einem zehnten in Beaver Creek seine Klasse. Der WM-Vierte von 2023 ist optimistisch: „Ich muss keine außergewöhnliche Leistung bringen, sondern einfach meine Leistung abrufen.“

Patrick Feuerstein, Raphael Haaser und Marco Schwarz komplettieren das ÖSV-Aufgebot. Feuerstein, der in Val d’Isere als Zweiter überraschte, will seinen Heimvorteil nutzen: „Diese Erfahrung hast du nur einmal, ich werde versuchen, den Mix aus Vorfreude und Nervosität zu kontrollieren.“

Odermatt peilt nächstes Gold an

Der Schweizer Superstar geht als amtierender Weltmeister und Olympiasieger in das Rennen. Trotz eines schwierigen Saisonstarts mit Ausfällen in Sölden und Beaver Creek gewann er in Val d’Isere, Alta Badia und Adelboden. Zuletzt belegte er Rang drei in Schladming hinter Steen Olsen und Kristoffersen.

„Ich kann befreit drauflosfahren“, erklärte Marco Schwarz, der nach Verletzungen erst drei Riesentorläufe in dieser Saison bestritten hat. Haaser hofft nach Super-G-Silber auf einen weiteren Erfolg: „Etwas zu haben ist besser, als nichts zu haben.“