Eine Woche vor dem heimischen Ski-Klassiker in Kitzbühel geht's Wengen (Herren) und Cortina (Damen) zur Sache. So läuft das Klassiker-Weekend im TV.

Noch bevor die Alpinen die Ski anschnallen serviert uns ORF1 ab 9.30 das Springen der Kombinierer aus Schonach zum Frühstück. Danach geht's im Eiskanal in Innsbruck-Igls (Herren-Zweierbob ab 10 Uhr) zur Sache.

Sa., 11 Uhr, ORF1: Crasht Hütter die Vonn-Party in Cortina?

Der erste Höhepunkt des Wocheendesn startet um 11 Uhr in Cortina: Auf der berühmten Tofana, wo 2026 um Olympia-Medaillen gefahren wird, greift Lindsey Vonn nach dem ersten Sieg seit ihrem sensationellen Comeback. Wie schon letzte Woche in Altenmarkt wollen die ÖSV-Girls um Conny Hütter die Vonn-Party crashen.

Sa., 12.30: Lauberhorn-Abfahrt - Kriechmayr gegen den "Fluch"

Ab 12.30 Uhr wird's am Lauberhorn ernst. Vincent Kriechmayr, der die längste Abfahrt der Welt bereits 2019 und 2022 gewonnen hat, will unsere noch immer sieglosen Herren im 19. Rennen 2024/25 erlösen. Allerdings planen Super-G-Sensationssieger Franjo Van Allmen, Weltcup-Dominator Marco Odermatt & Co. die Fortsetzung der Schweizer Festspiele. In Beaver Creek, Gröden und Bormio feierten die Eidgenossen jeweils Doppelsiege.

So., 10.15/13.15: Feller greift im Wengen-Slalom an

Am Sonntag machen die Herren den Anfang. Ab 10.15 Uhr will Manuel Feller dort fortsetzen, wo im 1. Madonna-Durchgang aufgehört hat: Mit Laufbestzeit. Allerdings will der Slalomweltcup-Titelverteidiger auch den 2. Lauf (und damit den ersten ÖSV-Sieg seit zehn Monaten) ins Ziel bringen.

So., 11 Uhr: Damen-Revanche im Super-G

In der Pause zwischen den Herren-Slalomdurchgängen bzw. 24 Stunden nach dem Abfahrts-Klassiker in Cortina haben die Damen ab 11 Uhr die Chance auf Revanche. Für Vonn spricht: Sie hat bereits 12-mal in Cortina gewonnen. Für Hütter spricht: Sie ist in der Form ihres Lebens - neben dem Abfahrtssieg in Beaver Creek hat sie auch beim Super-G in St. Moritz zugeschlagen. Beim Super-G in Zauchensee letzte Woche fuhr sie grippegeschwächt nur auf Platz 23, dafür sprang Stephanie Venier als Zweite in die Presche. ORF ist bei allen Alpin-Entscheidungen live dabei.

Montag, 21.15: ServusTV-Special live aus Kitzbühel

Na, auf den Geschmack gekommen? Die kommende Woche steht ganz im Zeichen der Hahnenkammrennen. Den Appetizer dazu liefert ServusTV am Montag mit einem "Hangar-Talk"-Special von der Seidlalm (live ab 21.15 Uhr).