So viel cashen die Ski-Asse beim Hahnenkammrennen 2023 ab

Das Preisgeld für die 83. Hahnenkammrennen der alpinen Ski-Männer von Freitag bis Sonntag in Kitzbühel beträgt wie im Vorjahr eine Million Euro.

Diese Rekordsumme teilt sich auf die zwei Abfahrten "Kitzbühel" am Freitag und "Hahnenkamm" am Samstag sowie den Slalom am Sonntag auf. Für den Sieger gibt es jeweils 100.000 Euro, für den Zweiten 50.000 und für den Dritten 25.000. Preisgeld wird in den Abfahrten bis Platz 45 ausbezahlt, im Slalom für die Top 30.

Das Preisgeld der 83. Auflage der Hahnenkamm-Rennen von Freitag bis Sonntag in Kitzbühel (in Euro/brutto):

Abfahrten Freitag und Samstag / Slalom

1. Platz 100.000 Euro

2. Platz 50.000

3. Platz 25.000

4. Platz 21.000

5. Platz 17.000

6. Platz 14.000

7. Platz 12.000

8. Platz 11.000

9. Platz 10.000

10. Platz 9.000

Aufteilung für alle Rennen gleich bis Platz 21

22. Platz 1.950 (Abfahrt) 1.800 (Slalom)

....

30. Platz 1.550 (Abfahrt) 1.100 (Slalom)

31. Platz 1.150 (Abfahrt)

...

45. Platz 1.000 (Abfahrt)