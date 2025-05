Steht Ski-Weltmeisterin vor Rücktritt?

Bei der Heim-WM in Saalbach hatte sie mit Super-G-Gold für DAS Damen-Highlight aus rot-weiß-roter Sicht gesorgt. Danach wirbelte sie mit ihrer Kritik an Damen-Cheftrainer Roland Assinger viel Staub auf. Jetzt steht Speedspezialstin Stephanie Venier (31) offenbar vor dem Rücktritt.

Der ÖSV-interne Wirbel hat nach sich einer Aussprache mit Assinger und den Athletinnen zwar beruhigt, man einigte sich darauf, den gemeinsamen Weg weiter fortzusetzen.

Trotzdem spielt Venier, wie sie im ORF-Interview andeutete, weiter mit dem Gedanken, zurückzutreten. Den Ausschlag für diesen Schritt dürften die langwierigen Kniebeschwerden geben. Schon das Weltcup-Finale in Sun Valley hatte Venier deswegen ausgelassen. Die Tirolerin im ORF: „Das Knie muss hinhauen.“

"WM-Titel daheim ist nicht mehr zu toppen"

Selbst wenn Venier wieder vollfit werden sollte, steht nicht fest, ob sie noch einmal die Motivation aufbringt, sich für anstrengende Saison 2025/26 inklusive Olympia zu motivieren: „Das ist schwer zu sagen, ich habe für mich noch keine Entscheidung getroffen. Vorerst trainiere ich normal weiter. Das ist ja keine Entscheidung, die ich von heute auf morgen treffen kann. Es sind doch einige Jahre, in denen ich im Spitzensport gewesen bin. Deshalb gebe ich mir Zeit zum Überlegen, die Zeit habe ich auch bekommen. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was passieren muss, damit ich weiß, wie ich mich entscheiden soll.“

Die Olympischen Spiele im Februar 2026 in Cortina würden, so Venier, in ihren Überlegungen keine Rolle spielen: „Der WM-Titel daheim ist nicht mehr zu toppen.“ Neben WM-Gold (Super-G) und -Bronze (Team-Kombi) in Saalbach hatte sie 2017 in St. Moritz WM-Silber in der Abfahrt gewonnen und zudem drei Weltcup-Siege (2x Abfahrt,1x Super-G) gefeiert.