Ski Alpin
Wie eine Bierkiste Hans Knauß die Saison rettete
© GEPA/Wolfgang Grebien

Karriere Anekdote

Wie eine Bierkiste Hans Knauß die Saison rettete

04.12.25, 16:36
Olympia-Silber, WM-Silber, sieben Weltcupsiege - Hans Knauß kann auf eine illustre Karriere zurückblicken. In einem Podcast erzählte der 54-Jährige nun eine Anekdote, wie ihm eine Kiste Bier einst die Saison rettete.

"Ab und zu ist Alkohol wirklich eine Lösung, so schlimm das jetzt klingt", fasst es Hans Knauß im "Après-Ski"-Podcast der "Blick" zusammen. In seiner aktiven Karriere ist ihm Beaver Creek durchaus gelegen, doch in einer Saison lief überhaupt nichts. Bis heutekann  er sich nicht erklären, wieso.

"War's der Schuh, der Ski, war ich's einfach nur selber -  es ist nix aufgegangen", so der heutige Ski-Kommentator. Selbst nach dem Heimflug hatte sich seine Situation auch nicht gebessert. "Und dann kam das Christkind mit einer Kiste Bier. Gott sei Dank!", lacht Knauß.

"Für den Kopf hab ich's gebraucht"

Den folgenden Rausch bezeichnet er als "gewinnbringend", denn es war ein "völliger Reset im Kopf". Dann ging es nach Bormio, wo er "aus dem Nichts" Vierter wurde. Und weiter: "Geführt bis kurz vor dem Ziel, dann ist mir die Kraft ausgegangen."

Für den Körper war die Bierkiste "definitiv nicht gut, aber für den Kopf hab ich's gebraucht", erklärt Knauß. Zudem gesteht er, nie bei einem Psychologen oder einem Mentaltrainer gewesen zu sein, denn er hat immer versucht, sich selbst wieder zurechtzurichten. "Ich habe mir immer gesagt der Sport sollte nur eine Lernphase in meinem Leben sein. Heute bin ich 54 und sage: Es war eine harte Lernphase - aber eine gute", kann er mittlerweile darüber lachen.

