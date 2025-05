Ski-Liebespaar freut sich auf erstes Kind

Das französische Ski-Paar Nastasia Noens (36) und Maxence Muzaton (34) erwartet ihr erstes Kind.

Die ehemalige Slalom-Spezialistin und der aktive Abfahrer teilten die freudige Nachricht auf Instagram mit einem Urlaubsfoto aus Korsika, auf dem Noens' Babybauch zu sehen ist. "Unser Abenteuer geht zu dritt weiter", schrieben sie.

Erfolgreiche Karrieren im Ski-Weltcup

Erfolgreiche Karrieren im Ski-Weltcup. Muzaton bestritt bisher 143 Rennen und erreichte 2017 mit Platz 2 in der Kombination von Wengen sein Karrierehighlight. In der letzten Saison überzeugte er mit Platz 7 in der Kitzbühel-Abfahrt. Noens gelangen drei Weltcup-Podestplätze, und sie gewann 2017 WM-Gold im Mannschaftswettbewerb. Sie beendete im März 2023 nach 17 Jahren im Weltcup ihre aktive Laufbahn.

Nun steht für das Paar ein neues Kapitel bevor – die gemeinsame Elternschaft. Mit ihrem sportlichen Hintergrund könnte vielleicht sogar ein zukünftiger Ski-Star heranwachsen.