Aussortiert: Skisprung-Star nicht bei WM dabei

Unser Skisprung-Team für die WM in Trondheim wurde fixiert.

Österreichs Skisprung-Herren steigen am Sonntag, den 2. März, mit dem Bewerb auf der Normalschanze in die Titel-Entscheidungen der 55. FIS Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Norwegen ein. Auf den Schanzen im Granåsen Skisenter bei Trondheim stehen insgesamt vier Medaillenentscheidungen für die Skisprung-Herren auf dem Programm. Die Geschäftsführung des Österreichischen Skiverbandes hat auf Vorschlag der sportlichen Leitung für Skispringen und Nordische Kombination folgende Athleten für die FIS Nordische Ski-Weltmeisterschaften in Trondheim (NOR) vom 26. Februar bis zum 9. März nominiert:

Aufgebot:



Michael Hayböck (Oberösterreich)

Jan Hörl (Salzburg)

Stefan Kraft (Salzburg)

Maximilian Ortner (Kärnten)

Daniel Tschofenig (Kärnten)



Lediglich auf Abruf findet sich Manuel Fettner (39) wieder. Der Tiroler wurde mit dem Team Olympia-Sieger und holte zudem Silber auf der Normalschanze in Peking 2022. 2013 wurde Fettner mit dem Team Weltmeister in Val di Fiemme.