Trondheim-Party: ORF überträgt 60 Stunden live

Nach der Alpinen Heim-WM in Saalbach ist vor der Nordischen Ski-WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März). Und damit das nächste Winter-Spektakel sowohl sportlich als auch quotentechnisch ein echter Kracher wird, überlässt der ORF nichts dem Zufall.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk überträgt von 26. Februar bis 9. März 60 Stunden live von den diversen Bewerben. Der Großteil der Wettbewerbe findet sich im Nachmittagsprogramm von ORF 1. Drei Skisprung-Qualis gehen zur besten Sendezeit im Hauptabend über die Bühne (27. Februar, 1. März, 6. März, jeweils 20.15 Uhr).

Goldberger & Iraschko-Stolz im Experten-Team

Karoline Rath-Zobernig und Boris Kastner-Jirka präsentieren für den ORF die Übertragungen. Als Kommentatoren sind Michael Roscher, Johannes Hahn und Toni Oberndorfer mit an Bord. Beim Skispringen agieren Andreas Goldberger und Daniela Iraschko-Stolz als Experten. David Kreiner steuert seine Expertise bei der nordischen Kombination und Luis Stadlober beim Langlauf bei. Ein Indoor-Studio hat der ORF dieses Mal nicht. Er setzt auf eine "Presenter-Plattform" als "Dreh-und Angelpunkt" der ORF-Übertragungen, hieß es in einer Aussendung.

Ö3 berichtet live über alle Entscheidungen, bei denen es Medaillenhoffnungen für Österreich gibt. Ein Fokus liegt auf Skisprung-Bewerben, die abseits der Qualifikationen am 28. Februar sowie 1., 2., 5., 6., 7. und 8. März ausgetragen werden. Mit dem Para-Langlauf-Sprint (Frauen und Männer) am 5. März wird bei einer nordischen Ski-WM erstmals ein Bewerb aus dem Behindertensport in das Live-Programm integriert.

Auf sport.ORF.at und ORF ON stehen Livestreams zur Verfügung und können verpasste Sendungen per Video-on-Demand abgerufen werden. Bei Skisprungbewerben setzt der ORF zudem auf Liveticker.