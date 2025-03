"Sieg oder Sarg!" - So tickt unser neuer Skisprung-Held

Mit seinem Kompromisslos-Motto rettete Jan Hörl ÖSV-Adlern Bronze. Auf der Großschanze will er mit Gold nachlegen.

Über 600.000 TV-Zuschauer hatten die Kampfansage von Jan Hörl Sonntagabend zwischen den beiden Durchgängen auf der Normalschanze live verfolgt: "Ich geh jetzt All-in. Für mich gibt's nur ein Motto: Sieg oder Sarg!"

Auch wenn sich der Sieg nicht ganh ausging: Tatsächlich behielt der 26-jährige Salzburger vom SC Bischofshofen auch in der Entscheidung die Nerven und setzte einen sicheren 102-Meter-Sprung in den Ausauf - Medaille gerettet!

Keine große Medaillenfete: "Bier habe ich schnell gespürt"

Danach verriet Hörl: "Schon als Bub hab ich davon geträumt, bei einer WM am Stockerl zu stehen. Das war auch bei dieser WM mein großes Ziel, und das hab ich erledigt."

Und was folgte danach? Eine kleine Medaillenfeier in einer Pizzeria im Zentrum von Trondheim. "Wir haben angestoßen, das Bier habe ich dann sehr schnell gespürt", verriet unser Superadler. Er ist ohnehin kein Früh-Schläfer: "Ich geht immer spät ins Bett, schlafe aber so lange wie ich kann." So kann er auch bei späten Wettkämpfen die Spannung hoch halten. Damit bin ich voll da, wenn's drauf ankommt."

Hörl hat noch einiges vor: "Ich bin hungrig auf mehr." Beim zweiten Einzel-Springen auf der Großschanze am Samstag will er nachlegen - vielleicht klappt's ja dann mit dem "Siegen". Wie sich das anfühlt, spürte der ÖSV-Adler in dieser Saison bereits zweimal im Weltcup, dazu kamen neun 2. Plätze. Für Cheftrainer Andreas Widhölzl ist es nur eine Frage der Zeit, bis sein "Retter" sein volles Potenzial ausspielt. Hörl hat nicht nur Nerven wie Drahtseile, er hat auch sensationelle Sprungwerte. Widhölzl: "Jan hat Pfeffer in den Haxn."

Am Mittwoch will Hörl Mixed-Team zu Gold führen

Am Mittwoch (16 Uhr/ORF1 live) greift Hörl nach Team-Silber 2021 und Team-Bronze 2023 im Mixed-Bewerb auf der Großschanze nach Gold und meint: "Die Große gefällt mir vom Rhythmus her noch besser. Ich hoffe, dass ich den Schwung jetzt mitnehmen kann." Fehler dürfe man sich aber keine erlauben. Hörl: "Es ist alles brutal dicht beisammen."