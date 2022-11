Das erste große nordische Ski-Weltcup-Wochenende der Saison nächste Woche in Ruka ist gesichert.

Aus Finnland wurde am Montag eine positive Schneekontrolle vermeldet, tiefe Temperaturen ermöglichten die Erzeugung von Kunstschnee und die Präparierung von Langlauf- und Skisprung-Anlagen. Für die nächsten Tage werden Temperaturen unter Null Grad erwartet. In Ruka sind von Freitag bis Sonntag nächster Woche insgesamt elf Bewerbe in Langlauf, Kombination und Skispringen angesetzt.