Olympia-Schock! Gold-Hoffnung Kramer hat Corona

Trotz strengster Auflagen und aller denkbaren Vorsichtsmaßnahmen wurde ÖSV-Skispringerin Marita Kramer in Willingen beim letzten routinemäßigen PCR-Test vor dem geplanten Olympia-Abflug positiv auf das Covid-Virus getestet. Aufgrund des hohen CT-Werts bleibt ein Antreten bei den Olympischen Spielen das Ziel.

Die Einreisebestimmungen für die Olympischen Spiele erfordern aktuell infolge eines positiven Testergebnisses vier aufeinanderfolgende, behördlich zertifizierte, negative PCR-Testergebnisse (im zeitlichen Abstand von mindestens 24h). Ein Antreten beim Einzelbewerb in sechs Tagen wäre für Kramer wohl unwahrscheinlich. Die Hoffnungen liegen zumindest auf den Mixed-Bewerb am 7. Februar.

Unsere Gold-Hoffnung hat keine Symptome und befindet sich derzeit isoliert vom Rest der Mannschaft auf der Heimreise, wo sie umgehend einen weiteren Covid-Test machen wird. Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele scheinen damit die schlimmsten Befürchtungen wahr zu werden.

Der für Montag geplante Abflug der Springerinnen nach Peking werde um zumindest einen Tag verschoben.

FIS Women's World Cup #Willingen: A member of the Austrian team tested positive for Covid-19 yesterday. The athlete has no symptoms and feels well. After consultation with the local authorities, the team decided not to take part in today's competition.#skijumping #FISskijumping