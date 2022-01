So will Kramer Olympia-Gold retten

Unsere Gold-Anwärterin Nummer Eins Sara Marita Kramer wurde positiv auf Corona getestet. Für die Skispringerin beginnt ein Olympia-Wettlauf gegen die Zeit.

Der Schock für Österreichs Olympia-Team sitzt tief! Ausgerechnet Gold-Hoffnung Sara Marita Kramer hat es mit Corona erwischt. Aufgrund ihres hohen CT-Wertes (deutlich über 30) scheint ein Antreten in Peking aber trotzdem möglich. Symptome hat sie zum Glück keine. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt!

Die 20-Jährige fuhr sofort mit dem abgestellten Herren-Physio mit dem Auto von Willingen zurück nach Österreich. Die Fahrzeit: Sechs bis sieben Stunden. Dort wird sie sofort einen Coronatest machen. Vier positive Tests muss sie für eine Einreise nach Peking abgeben.

Gold-Hoffnung lebt

Der Plan: Man versucht Kramer bis Mittwoch in den Flieger nach Peking zu bekommen. Wenn dies nicht klappt, hofft man auf einen Ablfug am Freitag. Die Salzburgerin soll so rechtzeitig zum Einzelbewerb am Samstag am Start sein.

Spätestens bei der Olympia-Premiere, dem Mixed-Bewerb am 7. Februar, hofft man aber mit unserer Überfliegerin auf Medaillenjagd gehen zu können.