Kramer in Russland-Quali mit Bestweite

Alle Österreicherinnen sind beim Saison-Auftakt in Nischnij Tagil im Einzel dabei - ÖSV-Ass Sara Kramer zeigte bei der Qualifikation mit der Bestweite auf.

Sara Marita Kramer hat in Nischnij Tagil ihre Anwärterschaft auf den Sieg im Auftaktspringen des Skisprung-Weltcups der Frauen untermauert. In der Qualifikation landete die Salzburgerin am Donnerstag bei der Höchstweite von 96 Metern und schrieb mit 119,8 Punkten damit Platz eins an. Hinter Kramer kam die Japanerin Sara Takanashi mit 114,5 Punkten (93 m) auf den zweiten Rang, Dritte wurde Katharina Althaus aus Deutschland (89 m/111,3 Pkt.).

Eva Pinkelnig wurde als zweitbeste Österreicherin mit einer Weite von 87,5 m (102,2) Achte, Daniela Iraschko-Stolz wurde Zehnte (85,5/99,7). Mit Jacqueline Seifriedsberger als 13., Lisa Eder als 18. und Chiara Kreuzer als 22. schafften auch die anderen Österreicherinnen souverän den Sprung in den Einzelbewerb. Der erste geht am Freitag (15.30 Uhr) in Szene, am Samstag (15.00/live ORF Sport +) steht eine weitere Konkurrenz auf dem Programm. Kramer hatte in Nischnij Tagil im Vorjahr beide Weltcupbewerbe gewonnen.