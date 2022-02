"Nur Leere": Das sagt Kramer nach Olympia-Aus

Nach dem Olympia-Aus ist Skispringern Sara Marita Kramer am Boden zerstört. Auf Instagram meldet sie sich unmittelbar nach der Bekanntgabe von einem weiteren positiven Coronatest zu Wort.

Durch einen weiteren positiven Corona-Test verliert Skisprung-Goldhoffnung Sara Marita Kramer endgültig das Rennen gegen die Zeit. Die Überfliegerin im Frauen-Weltcup wird die Olympischen Winterspiele wegen ihrer Corona-Infektion definitiv verpassen. Unmittelbar danach postete sie ein Statement auf Instagram. "Als erstes konnte ich es gar nicht glauben, weil ich wirklich alle Maßnahmen ergriffen habe um mich vor dieser Situation zu schützen."

"Ich habe keine Wörter, keine Gefühle dafür - nur Leere! Ist die Welt wirklich so unfair? Die letzten Jahre habe ich mich speziell auf Olympia vorbereitet. Ich habe so viel Energie und Zeit reingesteckt um meine Träume zu verwirklichen. Jetzt fühlt es sich so an, als wären meine Träume innerhalb eines Tages zerplatzt.

Wie es weitergeht? "Ich brauche jetzt Zeit für mich - für neue Träume und um dieses Feuer wiederzubekommen."

Als Abschluss bedankt Sie sich für die zahlreiche Unterstützung von Fans und dem ÖSV. "Sie haben wirklich alles versucht, um mich nach China zu bekommen". Mit dem Hashtag #livinganightmare beendet sie ihr Statement.