Gigler bei WM-Generalprobe Zweite auf Reiteralm

Heimdebakel für unsere Skicrosser auf der Reiteralm Für Österreichs Ski-Cross-Athleten ist am ersten von zwei Weltcup-Bewerben auf der Reiteralm in der Steiermark kein Spitzenplatz möglich gewesen. Bei den Männern qualifizierte sich Johannes Aujesky in seinem erst dritten Saison-Rennen für das Viertelfinale, in dem er als Dritter ausschied.