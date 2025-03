Stark! Hämmerle holt Bronze bei der WM

Österreichischer Zweikampf in letzter Kurve entscheidend.

Olympiasieger Alessandro Hämmerle hat sich bei der WM im Engadin in einer dramatischen Entscheidung Bronze im Snowboard-Cross gesichert. Der Vorarlberger behauptete sich am Freitag im Vierer-Finale vor Titelverteidiger Jakob Dusek, nachdem er sich mit seinem Teamkollegen in der letzten Kurve in Führung liegend einen harten Positionskampf geliefert hatte. Profiteure des rot-weiß-roten Duells waren der siegreiche Kanadier Eliot Grondin und Loan Bozzolo (FRA).

ÖSV-Boarderin out

Für Hämmerle ist es die zweite WM-Medaille nach Silber 2021. Der 31-Jährige erhöhte die ÖSV-Medaillenausbeute bei den Titelkämpfen in der Schweiz auf vier Stück, eine Goldene steht noch aus. Im Frauenbewerb war der ÖSV am Finaltag nach dem Quali-Out von Pia Zerkhold nicht mehr vertreten. Der Titel ging an die Italienerin Michela Moioli.