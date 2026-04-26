4 bis 6 Schüsse fielen im Festsaal des Hotels

Panik brach im Festsaal des Hotels aus, während die Schüsse fielen.

Mehrere Medien hatten von einem Schützen berichtet.

Vier bis sechs laute Knalle

Ein für die Nachrichtenagentur Reuters arbeitender freier Fotograf hörte vier bis sechs laute Knalle im Hotel, jedoch nicht in unmittelbarer Nähe des Dinners. Im Festsaal des Hotels brach Panik aus. Anwesende riefen "Runter, runter!". Hunderte Gäste warfen sich unter die Tische, während Agenten des Secret Service in Kampfausrüstung in den Raum stürmten.

Prestigereiche Veranstaltung

Die Schüsse waren zu hören, kurz bevor Trump bei der prestigereichen Veranstaltung des Wort ergreifen sollte. Trump und die First Lady versteckten sich hinter dem Podium, bevor sie von ihren Personenschützern hinausgebracht wurden. Kurz bevor sie von der Bühne geleitet wurde, schien Melania Trump auf etwas im Publikum zu reagieren und wirkte besorgt, wie eine Live-Übertragung des Senders CSPAN zeigte. Auch andere Regierungsmitglieder, darunter Vizepräsident JD Vance, wurden evakuiert.