Mini-Tsunami trifft Japans Küste

Ein schweres Erdbeben hat am Montag den Norden Japans erschüttert und einen Mini-Tsunami ausgelöst.

Es hatte nach Angaben der zuständigen Wetterbehörde (JMA) die Stärke 7,5 - sein Zentrum lag nördlich der Präfektur Iwate im Pazifik. Der dadurch verursachte Mini-Tsunami löste Wellen bis zu 80 Zentimeter Höhe aus, auch im hunderte Kilometer entfernten Tokio waren die Erschütterungen zu spüren.

Die Wetterbehörde gab unmittelbar nach dem Beben um 16.53 Uhr Ortszeit (9.53 Uhr MESZ) eine Tsunami-Warnung aus. Die Bewohner der Küstenregion in der Nähe des Zentrums des Bebens sollten sichere Orte aufsuchen. "Evakuieren Sie Küsten- und Flussgebiete unverzüglich und begeben Sie sich an einen sichereren Ort, beispielsweise auf höher gelegenes Gelände oder in ein Evakuierungsgebäude", hieß es in der Warnung, für die das Fernsehen sein Programm unterbrach.

Drei Meter hohe Wellen wurden befürchtet

In der betroffenen Region könnten bis zu drei Meter hohe Wellen ans Ufer krachen, warnte die Behörde - gab wenig später aber Entwarnung. Es seien nur kleinere Tsunami-Wellen registriert worden. Die heftigste habe es in einem Hafen der Stadt Kuji gegeben mit einer Höhe von 80 Zentimetern. Berichte über Schäden gab es zunächst keine. In der ursprünglichen Warnung hatte die JMA die Stärke des Bebens mit 7,4 angegeben, später korrigierte sie diese Angaben nach oben auf 7,5.

Japan liegt in einer der tektonisch aktivsten Regionen der Welt. Der Inselstaat mit 125 Millionen Einwohnern wird jedes Jahr von etwa 1.500 Erdbeben erschüttert.

In Japan ist die Erinnerung an das schwere Seebeben der Stärke 9,0 allgegenwärtig, bei der im März 2011 etwa 18.500 Menschen ums Leben kamen. Das am Meer gelegene Atomkraftwerk Fukushima war damals von einem fast 15 Meter hohen Tsunami getroffen worden. Das Kühlsystem des Kraftwerks fiel aus, in drei der sechs Reaktoren kam es zur Kernschmelze. Es war das schlimmste Atomunglück seit der Tschernobyl-Katastrophe von 1986.