Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Weihnachtscircus Cannstatt
© Instagram

10 Meter

Zirkus-Schock: Artistenpaar stürzt vor Publikum in die Tiefe

05.01.26, 18:50
Teilen

Während einer Zirkusvorführung ereignete sich am Montag ein schockierender Zwischenfall. 

Dramatische Szenen ereigneten sich am Montag in der Nachmittagsvorstellung des Weihnachtscircus auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart. Während einer Nummer im voll besetzten Zirkuszelt stürzte ein Artistenpaar 10 Meter in die Tiefe.

Die Vorstellung wurde unterbrochen und das Publikum wurde umgehend gebeten, das Zelt zu verlassen. Laut BILD wurde die Rettung sofort alarmiert. Bei den beiden Unfallopfern soll es sich um eine 19-jährige Frau und einen 49-jährigen Mann aus der Ukraine handeln. „Flight of Passion“ führt Kunststücke in schwindelerregenden Höhen mit Bändern vor.

Laut Polizeisprecher Stephan Widmann wurden beide schwer verletzt in zwei unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Ein Augenzeuge berichtete gegenüber dem SWR: „Die beiden prallten auf den Boden auf, die Frau blieb reglos liegen.“ Nach dem Rettungseinsatz soll die Vorstellung fortgesetzt worden sein. Wie es zum Absturz kam wird von der lokalen Polizei ermittelt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden