Zirkus-Schock: Artistenpaar stürzt vor Publikum in die Tiefe

Während einer Zirkusvorführung ereignete sich am Montag ein schockierender Zwischenfall.

Dramatische Szenen ereigneten sich am Montag in der Nachmittagsvorstellung des Weihnachtscircus auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart. Während einer Nummer im voll besetzten Zirkuszelt stürzte ein Artistenpaar 10 Meter in die Tiefe.

Die Vorstellung wurde unterbrochen und das Publikum wurde umgehend gebeten, das Zelt zu verlassen. Laut BILD wurde die Rettung sofort alarmiert. Bei den beiden Unfallopfern soll es sich um eine 19-jährige Frau und einen 49-jährigen Mann aus der Ukraine handeln. „Flight of Passion“ führt Kunststücke in schwindelerregenden Höhen mit Bändern vor.

Laut Polizeisprecher Stephan Widmann wurden beide schwer verletzt in zwei unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Ein Augenzeuge berichtete gegenüber dem SWR: „Die beiden prallten auf den Boden auf, die Frau blieb reglos liegen.“ Nach dem Rettungseinsatz soll die Vorstellung fortgesetzt worden sein. Wie es zum Absturz kam wird von der lokalen Polizei ermittelt.